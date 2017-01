Trzy osoby trafiły do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla w Częstochowie

Trzy osoby - w tym niespełna roczne dziecko - trafiły do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla w Częstochowie. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w centrum miasta.



- Dziecko wraz z dorosłymi osobami zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. To blok dziesięciopiętrowy. Sprawdziliśmy ok. dwudziestu mieszkań, w dwóch z nich stwierdzono śladowe ilości tlenku węgla - poinformował kpt. Paweł Melka ze straży pożarnej w Częstochowie. Mieszkania przewietrzono, a mieszkańców poinformowano o niebezpieczeństwie.



(x-news/tvn24)