Ogromna dziura w jezdni i zniszczone samochody

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Filadelfii w stanie Pensylwania na jednej z ulic zapadła się jezdnia i dwa samochody wpadły w ogromną dziurę. Był to skutek awarii wodociągów.

- To niewiarygodne. Jeden mężczyzna krzyczał do drugiego: jedź! - relacjonował świadek zdarzenia. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, jednak okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni stanem ulic. - To przerażające. Spacerujemy tędy, tu parkujemy samochody. Niebywałe, jak słaba jest nasza infrastruktura - stwierdziła zaniepokojona mieszkanka.



(US CBS/x-news)