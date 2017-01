W Jeleniej Górze otwarto nowoczesny ośrodek radioterapii. Chorzy na raka będą mieć specjalistyczną opiekę

W Jeleniej Górze otwarto nowoczesny środek radioterapii. Druga tego typu filia na Dolnym Śląsku jest częścią Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Ośrodek dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do radioterapii, dzięki czemu chorzy na raka będą mogli uzyskać wysokospecjalistyczną opiekę medyczną. Koszt całej inwestycji szacuje się na około 30 mln zł.



Ośrodek radioterapii w Jeleniej Górze będzie przyjmował około 800 pacjentów rocznie. - Będziemy leczyć nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich oraz chłoniaki - zapewnił dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor DCO we Wrocławiu.

Pacjenci będą leczeni w nowym ośrodku ambulatoryjnie. Część z nich w razie potrzeby może przebywać w wyznaczonych, bezpłatnych hostelach. - To jeden z najnowocześniejszych systemów w kraju. Opracowanie go trwało kilka lat, ale samo zainstalowanie zajęło nam kilka miesięcy - stwierdził Maciejczyk.



Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzi system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów znajdujących się w ośrodku macierzystym we Wrocławiu. - Należy podkreślić, że we Wrocławiu, Legnicy czy Wałbrzychu nie ma kolejek do oddziałów radioterapii. Chciałbym zapewnić pacjentów, że podobnie będzie w Jeleniej Górze - dodał Maciejczyk.



Jelenia.tv/x-news