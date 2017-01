Staranował 18 aut ciężarówką. Odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym

Staranował osiemnaście samochodów - teraz odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi O. Mężczyzna 19 maja 2015 roku wjechał samochodem ciężarowym na skrzyżowanie, a wszystko to mimo stojących przed nim pojazdów i czerwonego światła. 13 osób zostało rannych.



W trakcie przesłuchania Grzegorz O. przyznał się do zarzutów. - Sprawca nigdy nie był karany sądownie. Podczas wypadku nie był pod wpływem alkoholu i środków odurzających - zapewnił Janusz Hnatko z krakowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi od półtora roku do 15 lat pozbawienia wolności.



(x-news/TVN24)