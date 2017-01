Brytyjczycy podzieleni w kwestii Brexitu

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii z niecierpliwością oczekują na wtorkowe wystąpienie premier Theresy May. W swoim przemówieniu ma się ona odnieść do sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.



- Tak, cieszę się, że wychodzimy z Unii, ale Artykuł 50 powinien być uruchomiony jak najszybciej, żeby sprawy ruszyły z miejsca. Wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i będziemy mogli wszystko poukładać - powiedział Dave Crosbie, właściciel stoiska rybnego.



Pracownicy londyńskiego city liczą jednak, że nie dojdzie to tzw. twardego Brexitu.



- Myślę, że powinno się zachować balans pomiędzy kwestią imigrantów a pozostaniem wewnątrz unijnego rynku. Myślę, że większość osób pracujących w londyńskim city liczy, że Wielka Brytania pozostanie na unijnym rynku i będzie świadczyć usługi finansowe w Unii Europejskiej - stwierdził Fergus MacFarlane, pracujący w city.



Associated Press/x-news