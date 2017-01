T. May: Nie chodzi o częściowe członkostwo albo stowarzyszenie. Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską (napisy)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie chodzi o częściowe członkostwo albo stowarzyszenie się z Unią Europejską, ani o nic, co pozostawi nas tam częściowo. Nie chcemy wdrażać rozwiązań, które już obowiązują w innych państwach. Nie szukamy możliwości zachowania elementów członkostwa. Nie, Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską i moim zadaniem jest zawarcie dobrego porozumienia w interesie Wielkiej Brytanii - stwierdziła premier Theresa May, która wygłosiła przemówienie w Lancaster House w Londynie. May dodała, że jej kraj będzie poszukiwał formuły "nowego, równorzędnego partnerstwa" z członkami UE.



x-news