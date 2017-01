"PiS będzie ratował tyłek człowieka, którego sam nie rozumie". P. Liroy-Marzec zapowiedział wniosek o odwołanie ministra zdrowia

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Piotr Liroy-Marzec zapowiedział, że klub Kukiz’15 złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Zdaniem posłów, minister skandalicznie wypowiadał się na temat legalizacji medycznej marihuany i porównywał ją do dopalaczy. - Wiem o tym, że jeśli dojdzie do głosowania na sali, PiS będzie ratował ministra - stwierdził Liroy-Marzec. Poseł przyznał, że dowiedział się, iż Prawo i Sprawiedliwość też nie jest do końca zadowolone z działalności Radziwiłła. - Nie mam oporów, że PiS to przegłosuje. PiS tak naprawdę udowodni nic więcej, tylko to, że będą ratować tyłek człowieka, którego i tak sami nie do końca rozumieją - powiedział. Innego zdania był poseł PiS Tomasz Latos.



TVN24/x-news