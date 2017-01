Owsiak: Pod Grunwaldem było 60 tys. żołnierzy. To jest pikuś przy Orkiestrze

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jerzy Owsiak podziękował Polakom za tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Zrobiliście coś niesamowitego - podkreślił. - Powiedziałem, że to bitwa pod Grunwaldem, o której będziemy długo mówili: zwycięska. Ktoś napisał: "Bitwa pod Grunwaldem miała tylko 60 tys. żołnierzy. To jest pikuś przy orkiestrze" - dodał.



Szef WOŚP zauważył, że gdyby Orkiestra robiła "złe rzeczy, to ludzie by z nią nie grali". - A te 25 lat pokazało, że dotknęła wszystkich, a może powiem tak bardziej metafizycznie - dotknie także wszystkich - i tych, którzy nas nie lubią - powiedział Jerzy Owsiak.





x-news