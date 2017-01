Zembaczyński (Nowoczesna) o treści apelu do Kuchcińskiego (TV Interia)

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Byłem świadkiem, kiedy powstawało to pismo do marszałka, nie ma możliwości, żeby takie zwroty się pojawiały w ramach naszej korespondencji z marszałkiem Kuchcińskim – tak poseł Witold Zembaczyński (Nowoczesna) komentuje sprawę apelu wysłanego przez Nowoczesną.



- To doniesienia są niedorzeczne. To jest taka próba rozgrywania opozycji, by oś sporu politycznego była skupiona wyłącznie wokół Platformy i Nowoczesnej – przekonuje.



Przypomnijmy, że portal "DoRzeczy" podał we wtorek, że 16 grudnia, gdy zaczynał się protest w Sejmie, posłowie PO i Nowoczesnej mieli przygotowany "wspólny apel opozycji", w którym "wzywano Radę Europy i Parlament Europejski do pilnej interwencji w związku z sytuacją w Polsce". "Akcja się nie udała, ponieważ złożenia podpisu odmówili przedstawiciele ruchu Kukiz'15 i PSL" - czytamy w "DoRzeczy".