Ogromna eksplozja w fabryce mrożonek w Ekwadorze

W ekwadorskiej fabryce mrożonek w prowincji Guayas doszło do ogromnej eksplozji. Nagranie wybuchu zarejestrowała kamera monitoringu.



Eksplozja była tak silna, że zniszczyła trzy wiaty dachowe i doprowadziła do pożaru. Aby ugasić ogień, straż pożarna była zmuszona do zamknięcia pobliskiej drogi.



Pracownicy fabryki zostali natychmiastowo ewakuowani. Nie wiadomo, czy ktoś został ranny.



(STORYFUL/x-news)