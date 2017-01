Wybuch gazu w Juszkowie. Pięć rodzin straciło dach nad głową

Jedna osoba trafiła do szpitala, a kilkanaście zostało bez dachu nad głową po tym, jak po południu doszło do wybuchu gazu w Juszkowie koło Pruszcza Gdańskiego. Zawaliła się szczytowa ściana budynku. Według inspektora nadzoru budowlanego, dom nie nadaje się do zamieszkania. Jak poinformował bryg. Adam Jastrzębski ze straży pożarnej, ratownicy ewakuowali jedną osobę z wewnątrz budynku, a druga trafiła do szpitala z poparzeniem drugiego stopnia. Mieszkańcami zaopiekowały się władze gminy. Część znalazła schronienie u bliskich. Inspektor nie wykluczył, że po przeprowadzeniu remontu będą mogli wrócić do mieszkań, jednak wcześniej należy przeprowadzić specjalne ekspertyzy.



(TVN24/x-news)