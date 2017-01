"To jedno wielkie krematorium na kółkach"

W trosce o poprawę jakości powietrza w Krakowie Zarząd Infrastruktury i Transportu przygotował propozycję zmian komunikacyjnych w mieście.



Proponowane zmiany dotyczą obrębu II obwodnicy i zmierzają do ograniczenia ruchu samochodowego na rzecz transportu zbiorowego. Mieszkańcy miasta są zadowoleni z takiego pomysłu.



- Kiedyś tu były 3 samochody, teraz jest 33 - mówi jeden z mieszkańców Krakowa, pan Andrzej. - Nie ma jak przejechać, ani jak przejść. To jedno wielkie krematorium na kółkach - tak to nazywam. Jeden wielki smród - dodaje.



