Trwają walki w ukraińskiej Awdijiwce. Prezydent Poroszenko oczekuje na reakcje świata

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaapelował o reakcję świata na zaostrzenie sytuacji w Awdijiwce. Od kilku dni prorosyjscy separatyści prowadzą ataki na miasto. Poroszenko chce, by sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.



We wtorek (31.01) odbyła się narada prezydenta Ukrainy z szefami resortów siłowych. To 25-tysięczne miasto od poniedziałku odcięte jest od dostaw prądu, wody, a przede wszystkim ogrzewania. We wtorek wieczorem temperatura wynosiła tam -17 st. Celsjusza.



Separatyści używają do ataków moździerzy, granatników i wyrzutni rakietowych grad. Ostrzał uniemożliwia ewakuację ludności z zagrożonych terenów.



Tymczasem Rosja oskarżyła ukraińskie siły o atakowanie prorosyjskich separatystów w Donbasie i podważanie tym samym mińskiego porozumienia pokojowego w sprawie uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy.



STORYFUL/x-news