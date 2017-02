Samobójczy zamach w Kabulu przed sądem najwyższym. Zginęło co najmniej 20 osób, 48 jest rannych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Kabulu - stolicy Afganistanu - podczas samobójczego zamachu zginęło co najmniej 20 osób, a 48 zostało rannych. Zamachowiec wysadził się w powietrze na parkingu przed sądem najwyższym, kiedy pracownicy opuszczali gmach.



Większość ofiar to prawdopodobnie pracownicy sądu. Żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do zamachu. Na miejscu tragedii pracuje policja.



Do poprzedniego zamachu w Kabulu doszło 10 stycznia. W ataku na biura sąsiadujące z parlamentem zginęło 38 osób.



Associated Press/x-news