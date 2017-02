Jarosław Sellin (PiS) o wypadku premier Szydło: Za wcześnie, żeby wyciągać wnioski polityczne

- To trochę żenujące, że nie minęła doba od wypadku, trwają ustalenia (…), a już chcemy wyciągać wnioski polityczne – powiedział Jarosław Sellin (PiS), komentując wczorajszy wypadek z udziałem premier Szydło.



W piątek około godz. 19.00 w Oświęcimiu doszło do wypadku samochodowej kolumny rządowej z premier Beatą Szydło. Premier, kierowca samochodu, którym jechała oraz oficer BOR trafili do szpitala w Oświęcimiu. Następnie Beata Szydło została przetransportowana do Warszawy.



Kolumna rządowa jechała ulicą Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. Jak zapewnia BOR, była dobrze oznakowana i poruszała się z prędkością 50 km/h. Samochód, który wiózł Beatę Szydło, był w kolumnie drugi. Premier jechała do domu w Brzeszczach.



21-letni kierowca fiata seicento zauważył pojazd uprzywilejowany i zjechał na pobocze. Jednak zaraz potem - nie dostrzegając pozostałych aut z kolumny - wrócił na pas ruchu. Kierowca, funkcjonariusz BOR - chcąc uniknąć zderzenia, bądź złagodzić jego skutki - odbił w lewo. Na poboczu jednak uderzył w drzewo. Wszyscy kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi. Zdarzenie miało charakter nieumyślny - podała policja. Samochód, którym podróżowała premier Szydło, to pancerne audi A8 z 2016 roku. Kierowcy seicento postawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego. Przyznał się do winy.