Gen. Polko: Mam nadzieję, że tym razem nauczymy się na błędach

- Nie można mówić, że nic poważnego się nie stało, kiedy wypadkowi ulega premier rządu - mówił były dowódca GROM Roman Polko komentując wypadek samochodu przewożącego premier Szydło.



- Szereg tego typu zdarzeń pokazuje, że coś jest nie tak - ocenił gen. Polko. - W mojej ocenie problem polega na tym, że szef Biura Ochrony Rządu nie może dobierać sam zespołów, które ochraniają najważniejsze osoby w państwie. To politycy dobierają sobie ludzi i więcej do powiedzenia w tej instytucji mają ci, którzy mają dostęp do ucha poszczególnych polityków czy ministrów niż ci, którzy są w stanie ocenić kompetencje – tłumaczył.



(TVN24/x-news)