D. Trump: Rosja jest podstępna. Nie mam z nią nic wspólnego

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Od lat nie wykonałem telefonu do Rosji. Nie rozmawiałem z Rosjanami. Nie żebym miał coś przeciwko temu, ale po prostu nie miałem takiej okazji – powiedział Donald Trump. Prezydent USA po raz kolejny pytany był o jego związki z Rosją. Trump stwierdził, że Rosja jest „podstępna” i zapewnił, że nie ma z nią nic wspólnego.



Dodał, że w ostatnim czasie dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.



- Zadzwonił do mnie w dniu wyborów oraz kilka dni temu w dniu zaprzysiężenia. Mówiłem wam o tym. Odbyliśmy bardzo udane rozmowy. (...) Jednak nie mam nic wspólnego z Rosją – mówił Trump.



Prezydent USA odniósł się także do oskarżeń dziennika „New York Times”, który poinformował ostatnio, że szef sztabu wyborczego Trumpa Paul Manafort miał otrzymać blisko 13 mln dolarów w gotówce za doradzanie ówczesnemu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowiczowi.



- Co do Paula Manaforta, on zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Zaprzeczył. Wszyscy wiedzieli, że przez jakiś czas był konsultantem w tamtym rejonie świata, ale nie w Rosji. Wydaje mi się, że współpracował z Ukrainą lub ludźmi zajmującymi się ich interesami. Wszyscy o tym wiedzieli – stwierdził Trump.



Sprawą Manaforta zajmuje się jednak ukraińskie biuro antykorupcyjne. Bada ono m.in. powiązania pomiędzy szefem sztabu Trumpa a rosyjskim oligarchą Olegiem Dieripaską, prywatnie przyjacielem Władimira Putina.



US CBS / x-news