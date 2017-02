Pierwszy występ Chóru Aleksandrowa po katastrofie Tu-154

Słynny Chór Aleksandrowa wystąpił po raz pierwszy od czasu katastrofy Tu-154, w której zginęło 64 członków grupy. Koncert odbył się zaledwie po trzech tygodniach prób nowo zebranych artystów.



RUPTLY/X-NEWS



Moskiewski występ był pierwszym z serii. Chór uda się teraz na międzynarodowe tournée. Będzie występował m.in. we Francji i Czechach.



Samolot Tu-154 należący do resortu obrony rozbił się 25 grudnia 2016 roku zaraz po starcie z lotniska w Soczi. Na pokładzie były 92 osoby - 84 pasażerów i ośmiu członków załogi. Maszyna leciała z Moskwy do Syrii, a w Soczi miała międzylądowanie w celu uzupełnienia paliwa. Większość pasażerów stanowili członkowie Chóru Aleksandrowa, którzy mieli dać noworoczny koncert w rosyjskiej bazie lotniczej Hmejmim.