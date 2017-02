Strzelanina w Barcelonie

Obywatel Szwecji, który pędził pod prąd w Barcelonie za kierownicą kradzionej ciężarówki z ładunkiem butli gazowych, nie planował zamachu terrorystycznego - zapewnia hiszpańskie MSW.



Do kradzieży doszło we wtorek (21.02) w Barcelonie. Kierowca ciężarówki zatrzymał się dopiero, gdy policjanci zaczęli strzelać.



Mężczyzna został przewieziony do jednego z barcelońskich szpitali, prawdopodobnie na obserwację psychiatryczną.



Źródło: RUPTLY / x-news