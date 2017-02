Pościg za bykiem w Nowym Jorku

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W nowojorskiej dzielnicy Queens byk spowodował niemałe poruszenie. Zwierzę uciekło z rzeźni i przez trzy godziny nie dawało się złapać. Gonili go: właściciel rzeźni, mieszkańcy, i policja. W końcu dopadli go na jednej z posesji.



Źródło: US CBS / x-news