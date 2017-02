Grupka Amerykanów pływała na desce podczas powodzi

W amerykańskim stanie Kalifornia doszło ostatnio do powodzi, które spustoszyły kilka mniejszych miasteczek w regionie. Dla jednym klęska żywiołowa to życiowy dramat, dla innych ... okazja do zabawy. Grupka mieszkańców Grover Beach postanowiła wykorzystać nadmiar wody na ulicach swojej miejscowości i pływała na desce ciągniętej za pickupem.