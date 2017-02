Krzysztof Brejza o doniesieniach "DGP" ws. TK

Cała korespondencja kierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafia najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego – czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.



- Nie są to standardy dobrych relacji w jakimkolwiek zakładzie pracy - komentuje w rozmowie z Interią poseł PO Krzysztof Brejza.



- Sędzia Muszyński jest najbardziej tajemniczym sędzią Trybunału, jest absolwentem szkoły wywiadu w Kiejkutach. Sejm został wprowadzony w błąd co do jego kandydatury. Wybraliśmy agenta, nie wiemy kiedy i czy zakończył współpracę ze służbami. I taka osoba dostaje korespondencje swoich kolegów – dodał poseł Brejza.