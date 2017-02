Kamila Gasiuk-Pihowicz o listach sędziów TK

Cała korespondencja kierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafia najpierw na biurko Mariusza Muszyńskiego – czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.



- To sytuacja do nie zaakceptowania pod względem prawnym. Konstytucja zapewnia nam prawo do prywatności. Tutaj mamy naruszone to prawo. Poza tym to sytuacja nie do zaakceptowania pod względem moralnym – uważa Kamila Gasiuk-Pihowicz.



- Przypomnę, że pan Muszyński nie jest nawet sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł o tym sam Trybunał w grudniu 2015 roku – dodaje posłanka Nowoczesnej.