Białorusini oprotestowują tzw. podatek dla darmozjadów

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Tysiące mieszkańców Białorusi wyszło na ulice kilku miast, by oprotestować tzw. podatek dla darmozjadów. To kolejna fala demonstracji przeciwko dekretowi prezydenta Łukaszenki. Najliczniejsza akcja miała miejsce w Witebsku, gdzie zebrało się prawie dwa tysiące osób. Białoruskie media informują, że podczas protestów domagano się odwołania podatku, jak również ustąpienia prezydenta Łukaszenki.



Kontrowersyjna ustawa skierowana jest do bezrobotnych, którzy przepracowali w ciągu roku mniej niż 183 dni. Zgodnie z przepisami powinni wpłacić do skarbu państwa równowartość około tysiąca polskich złotych za utracone przez rząd podatki. Dekret wszedł w życie w 2015 roku.



RUPTLY/x-news