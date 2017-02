E-papieros eksplodował w kieszeni palacza

E-papieros eksplodował w kieszeni właściciela. Do zdarzenia doszło w Calgary w Kanadzie, gdy mężczyzna wraz ze znajomymi wyszedł z restauracji, żeby zapalić. Na nagraniu z monitoringu widać moment eksplozji. Była ona tak silna, że poszkodowany odniósł oparzenia trzeciego stopnia na udzie.



Mężczyzna powiedział lokalnym mediom, że oprócz e-papierosa miał w kieszeni także zapasową baterię i kilka monet, co w efekcie doprowadziło do zwarcia i późniejszej eksplozji.



STORYFUL/x-news