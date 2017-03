Banksy znów szokuje

Brytyjski grafficiarz Banksy znów szokuje. W piątek, 3 marca, ujawniono najnowszy projekt artysty, którym jest hotel w Betlejem nazwany "The Walled Off Hotel". Od razu okrzyknięto go miejscem z "najgorszym widokiem na świecie". Okna hotelu wychodzą bowiem na mur oddzielający Palestynę od Izraela.



Właściciel Wisam Salsaa przyznaje, że może to być świetne i dające do myślenia doświadczenie dla gości.



- Mogą przekonać się jak czują się lokalni mieszkańcy Betlejem, zamknięci w czterech betonowych ścianach - powiedział.



Najtańszy nocleg tam ma kosztować 30 dolarów. Oficjalne otwarcie odbędzie się 11 marca.



