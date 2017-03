Porwana 12-latka trafiła do szpitala "w stanie wskazującym na spożycie alkoholu"

- Dziewczynka trafiła w nocy do szpitala, była zmęczona i wystraszona. Była także w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, co zostanie potwierdzone w diagnostyce toksykologicznej - informuje dr Andrzej Ślęzak, lekarz oddziału pediatrycznego szpitala w Nowogardzie, do którego trafiła uprowadzona, 12-letnia dziewczynka.



Dziecko zostało porwane w Golczewie niedaleko domu, w którym mieszkało. Po kilku godzinach policja znalazła je w samochodzie osobowym kilkanaście kilometrów dalej. Policjanci przywieźli ją do szpitala. - Dziewczynka jest w stanie dobrym, rozmawiała z psychologiem - dodaje lekarz.