Ponad 1260 imigrantów uratowano na morzu

Ponad 1260 migrantów przypłynęło do Włoch. Do kilku portów na Sycylii wpłynęły statki Straży Przybrzeżnej i inne jednostki, które zabrały na pokład migrantów z dryfujących łodzi i kutrów.



Włoskie media donoszą, że w Mesynie zacumował statek z 246 migrantami uratowanymi w Cieśninie Sycylijskiej. Statek organizacji humanitarnej "SOS Mediterranee" z 515 uciekinierami wpłynął do portu w Pozzallo. Do Katanii przypłynęło zaś 505 ludzi. Na jednym ze statków przywieziono zwłoki kobiety, która zmarła w czasie przeprawy przez morze.



Na Morzu Śródziemnym trwają kolejne akcje ratunkowe - podały media. Zwraca się uwagę na nasilający się w ostatnich dniach napływ migrantów w kierunku włoskich wybrzeży.



Dostawca: x-news