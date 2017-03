Jarosław Kaczyński o UE: To jest organizacja zdominowana przez Niemcy

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To jest dzisiaj organizacja zdominowana przez jedno państwo. Nie ma co ukrywać, tym państwem są Niemcy. Zdominowana w sposób tak daleki, że nacisk na poszczególne państwa, poszczególnych polityków działających w Unii Europejskiej, w imieniu swoich państw jest przemożny – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS skomentował w ten sposób zachowanie premiera Węgier Viktora Orbana, który zdecydował się poprzeć Donalda Tuska w wyborach na szefa Rady Europejskiej.



- Oczywiście nie ukrywam, że jesteśmy zawiedzeni postawą pana premiera Orbana, ale zdajemy sobie sprawę jak potężny był nacisk i jak bardzo dzisiejsza Unia Europejska idzie drogą, która doprowadzi do jej rozpadu – dodał Kaczyński.



Prezes PiS stwierdził także, że przypuszczenia o możliwym wyjściu Polski z Unii Europejskiej to "bzdura".



x-news