Dwie ekobomby na Podlasiu: składowisko odpadów i spalarnia odpadów medycznych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy ochrony środowiska nawarstwiały się latami. Wzrosło ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców - powiedział Tomasz Ambrozik, doradca ekonomiczny w delegaturze NIK w Białymstoku. Chodzi o składowisko odpadów w Karczach na Podlasiu, które Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie nazwała "ekobombą". Nie zadbano o zabezpieczenie składowiska, nie sprecyzowano również, jakie odpady i w jakich ilościach miały tam trafiać.

- Skażenie postępuje i nikt z tym nic nie robi. Te odpady zostały przywiezione niezgodnie z pozwoleniami i wymieszane. Stwarzają realne zagrożenie dla ujęcia wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Sokółka - mówił radny z tego miasta, Marek Awdziej.



NIK zawiadomił o sprawie prokuraturę.



Ponadto są plany, by zaledwie 40 km dalej, w miejscowości Nowy Dwór, utworzyć spalarnię odpadów medycznych i to w niewielkiej odległości od szkoły. Wójt gminy, Kazimierz Bohusz, broni inwestycji i twierdzi, że zmniejszy ona poziom bezrobocia w gminie. - Przede wszystkim da nowe miejsca pracy. To tereny typowo rolnicze - mówił wójt.



(TVN24/x-news)