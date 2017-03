Skatowali i zakopali wciąż żyjącego psa. Trafią do więzienia

Przeszkadzał im w piciu alkoholu, więc skatowali go łopatą, cegłą i zakopali żywcem - teraz trafią do więzienia. Sąd w Pucku skazał dwóch mężczyzn na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad psem. Byli to teść właściciela i jego kolega.



- Nie wolno uśmiercać zwierzęcia samemu. Tych ran było bardzo dużo - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Frąckowiak-Aleksiejew.



Sąd zdecydował, że sprawcy muszą też wpłacić też 5 tysięcy złotych nawiązki dla OTOZ Animals, organizacji prowadzącej schroniska dla zwierząt. - Uznajemy to za sukces, aczkolwiek wolelibyśmy, żeby te wyroki zapadały częściej i żeby były to wyroki pozbawienia wolności. Takie wyroki zapadają rzadko, dlatego się cieszymy - powiedział Paweł Gebert z OTOZ Animals.



Skatowanego i przysypanego gruzem Odiego znaleziono w czerwcu 2016 r. we Władysławowie. Zdiagnozowano u niego martwicę wszystkich kończyn, liczne potłuczenia oraz opuchlizny. Weterynarze nie dawali mu szans na przeżycie. Udało się go jednak uratować. - Rany się zabliźniają, łapka jest coraz bardziej sprawna, ale inwalidą pozostanie do końca życia. Nie stracił zaufania do ludzi. Mam nadzieję, że nie pamięta tego, co się stało - powiedział Przemysław Wiśniewski, właściciel Odiego.



(TVN24/x-news)