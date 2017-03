Rzepliński: Ja bym sobie dał radę z panią Przyłębską

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Myślę, że sędziowie dadzą sobie radę. W każdym razie ja bym sobie dał radę z panią Przyłębską" - powiedział były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński. Odniósł się w ten sposób do sytuacji wybranych w ubiegłej kadencji Sejmu sędziów TK, których legalność wyboru zakwestionował Zbigniew Ziobro.



Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę nowelizację ustawy o zgromadzeniach. Zgodność ustawy z konstytucją orzekł kilka dni temu nowy TK, do którego wniosek o zbadanie przepisów skierował prezydent. Trzech sędziów wybranych w poprzedniej kadencji Sejmu - Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Markek Zubik - na wniosek prokuratora generalnego zostało wyłączonych z badania tej nowelizacji.



Były prezes TK prof. Andrzej Rzepliński powiedział, że wyrok został wydany "w procedurze, która jest w sposób zupełnie oczywisty sprzeczna z Konstytucją".



Według Andrzeja Rzeplińskiego, Julia Przyłębska i sędzia Mariusz Muszyński nie są prawidłowo wybranymi sędziami TK. - Sędzia Muszyński oszukał Sejm w dniu wyborów. Nie powiedział informacji o kapitalnym znaczeniu dla każdego posła, który miał zdecydować jak głosować. Informacji o swojej przeszłości. On był funkcjonariuszem służb III RP - mówił.



- Pani Przyłębska też oszukała Sejm. Nie powiadomiła jakie miała oceny od sędziów wizytatorów. To rozstrzygnie Sąd Najwyższy - powiedział były prezes TK. - Sędzia Przyłębska to nie jest urzędujący prezes Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z przepisami - dodał.



Dostawca: x-news