Zamieszki w zakładzie karnym w Gwatemali

Trzech więziennych strażników nie żyje, a kilka osób jest rannych - to bilans zamieszek, do których doszło w zakładzie karnym w San Jose Pinula, niedaleko stolicy Gwatemali.



Zamieszki wywołali osadzeni w więzieniu członkowie jednego z gangów, którzy wzięli innych osadzonych i strażników jako zakładników. Żądali od władz przeniesienia do zakładu karnego w San Jose Pinula członków ich grupy, którzy są zamknięci w innych więzieniach. Przestępcy domagali się również lepszego jedzenia i dodatkowych przywilejów.



Po ponad 24 godzinach służbom udało się spacyfikować bunt. Prawie 50 osób zostało przewiezionych do aresztu w stolicy.



