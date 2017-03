Ranni funkcjonariusze, wielu zatrzymanych. Druga noc zamieszek w Paryżu

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trzej funkcjonariusze są ranni a 35 osób zostało aresztowanych – to skutki drugiej nocy starć azjatyckiej mniejszości z paryską policją. Powodem protestów jest śmierć 56-letniego Chińczyka. Mężczyzna zginął podczas interwencji funkcjonariuszy w jego domu.



Setki osób zebrało się przed komisariatem policji w 19-stej dzielnicy Paryża. Krzyczeli m.in. "policja - zabójcy". Francuska żandarmeria użyła gazu łzawiącego, by uspokoić sytuację.



Wg wersji wydarzeń przedstawionej przez policję funkcjonariusze mieli dostać zgłoszenie o domowej awanturze, a 56-latek zanim został zastrzelony miał ugodzić policjanta nożyczkami. Protestujący, w tym także rodzina zmarłego, nie zgadzają się z tą wersją. Twierdzą, że mężczyzna nie był agresywny i nigdy nikogo nie chciał skrzywdzić.



(Associated Press/x-news)