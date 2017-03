"Kaczyński biegnie w zaprzęgu Putina"

Władysław Frasyniuk ostro skrytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości. - To dewastacja, po której przyjdzie nam, tak jak 89 roku, budować państwo niemalże od podstaw - ocenił opozycjonista z czasów PRL.



Jego zdaniem, działalność partii rządzącej jest zagrożeniem dla naszej pozycji w Europie. - Jarosław Kaczyński biegnie w zaprzęgu Władimira Putina i nie ma co do tego cienia wątpliwości - stwierdził. Według Frasyniuka, podążanie za polityką „wschodu” przez prezesa PiS umotywowane jest „głupotą, kompleksami i niechęcią do Donalda Tuska”.