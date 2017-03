Pawłowicz zarzuca szefowi KE chorobę alkoholową. "Chorobę widać gołym okiem"

- Trzeba mocno nienawidzić Unii, żeby personalnie atakować przewodniczącego Komisji Europejskiej. Czy to się komuś podoba czy nie, przewodniczący Komisji będzie jeszcze swoją funkcję pełnił dwa i pół roku. I nam powinno zależeć na dobrych kontaktach z nim - powiedział Janusz Zemke. Europoseł SLD odniósł się do listu, jaki napisała Krystyna Pawłowicz do Jeana-Claude'a Junckera. Posłanka zarzuca przewodniczącemu KE chorobę alkoholową. "W przypadku osoby piastującej jedną z najważniejszych funkcji w Unii Europejskiej, rodzi to różnego rodzaju zagrożenia dla interesów europejskich, jak też podważa Pana powagę i wiarygodność" - napisała Pawłowicz.



- Być może przyszedł czas, żeby nie czekać do wygaśnięcia kadencji pana Junckera, tylko, żeby rzeczywiście złożył on rezygnację, bo chorobę widać gołym okiem - ocenił europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.



(x-news/TVN24)