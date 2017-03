Odsunięta od władzy prezydent Korei Południowej aresztowana

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Była prezydent Korei Południowej Park Geun-Hie została aresztowana. Zatrzymanie ma związek ze skandalem korupcyjnym, który doprowadził do usunięcia jej ze stanowiska.



Zamieszana w wielki skandal korupcyjny była prezydent nie sprawuje urzędu od 9 grudnia, kiedy to południowokoreański parlament opowiedział się za odsunięciem jej od władzy. Chodzi o płatną protekcję i korupcję. Byłej prezydent zarzucano nadużycie uprawnień poprzez zmowę z przyjaciółką Czoi Sun Sil. Ta miała wywierać nacisk na duże przedsiębiorstwa, by wspierały inicjatywy polityczne prezydent.



Associated Press/x-news