Nowoczesna odnotowuje sondażowe spadki. R. Petru: muszę wziąć za to wszystko odpowiedzialność

- Zawsze jest tak, że na końcu odpowiedzialny jest przewodniczący, bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle. Muszę wziąć za to wszystko odpowiedzialność - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Skomentował w ten sposób spadek poparcia jego partii w najnowszym sondażu Kantar Millward Brown. Nowoczesna uzyskała zaledwie 8 procent głosów ankietowanych. Zdaniem Ryszarda Petru teraz należy skupić się na przekonywaniu do siebie tych osób, które w ostatnich wyborach oddały głos na PiS.



(TVN24/x-news)