"Jestem bardzo dumny, to kolejny sukces". D. Trump o bombardowaniu w Afganistanie

- Jestem bardzo, bardzo dumny. Naprawdę, to kolejny sukces. Jestem bardzo, bardzo dumny z naszych dowódców – powiedział Donald Trump, komentując bombardowanie przez wojsko amerykańskie kryjówek dżihadystów we wschodnim Afganistanie.



- Daliśmy zgodę na operację w Afganistanie - szczerze – m.in. dlatego, że poprzednie operacje również zakończyły się tam sukcesem. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dwa miesiące i porównać z ostatnimi ośmioma latami. Widać ogromną różnicę, ogromną – podkreślił prezydent USA.



W czwartek (13.04) Amerykanie zrzucili w Afganistanie swoją najpotężniejszą konwencjonalną bombę GBU-43, zwaną "matką wszystkich bomb". Pocisk został użyty po raz pierwszy. Celem ataku były tunele i jaskinie, wykorzystywane przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Pentagon nie poinformował, jakie zniszczenia wyrządziła bomba.



US CBS/x-news