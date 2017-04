Dwie pandy wielkie przyleciały z Chin do holenderskiego zoo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dwie trzyletnie pandy wielkie Xing Ya - Piękna Potężna Chmura i Wu Wen - Elegancka Gwiazda przybyły na lotnisko w Amsterdamie z chińskiej prowincji Syczuan.



Na miejscu czekała na nie ekipa powitalna i tłum dziennikarzy. Zwierzęta pojechały do zoo w Rhenen w środkowej Holandii, które będzie ich nowym domem. Przez pierwsze 6 tygodni pandy będą przechodzić kwarantannę, dopiero po jej odbyciu wyjdą na przygotowany dla nich wybieg.



W małym holenderskim miasteczku jest to wielkie wydarzenie. Lokalne sklepy wypełniły się gadżetami i pamiątkami związanymi z pandami.



W ogrodach zoologicznych na całym świecie, głównie w Chinach, żyje około 420 pand wielkich. Na wolności pozostało 1864 przedstawicieli tego gatunku.



Associated Press