Tusk odwiedził muzeum II wojny światowej

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Donald Tusk odwiedził muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Szef Rady Europejskiej przyznał, że wywarło na nim ogromne wrażenie. Była to jego pierwsza wizyta w tym miejscu od 2012 roku, kiedy to wkopał kamień węgielny pod budowę placówki. Były premier spotkał się z częścią pracowników muzeum i podziękował im za pracę nad jego wybudowaniem muzeum i otwarciem wystawy.



- W ocenie ludzi z Polski i spoza Polski to najlepsze muzeum, zrobione z rozmachem, z najlepszymi intencjami. Mam nadzieję, że to nie zostanie zmarnowane. Nie rozumiem zamieszania, które dzisiejsze władze rozpętały wobec muzeum. Nie chcę tego komentować, bo niczego dobrego na ten temat nie mógłbym powiedzieć - powiedział Donald Tusk.



Źródło: TVN24/x-news