Hiszpan skazany na śmierć w Tajlandii

Tajlandzki sąd skazał na śmierć Hiszpana Artura Segarra Princepa za zamordowanie z premedytacją 40-letniego rodaka Davida Bernata. Do morderstwa miało dojść w trakcie próby kradzieży w styczniu 2016 r.



Rozczłonkowane ciało ofiary zostało odnalezione w rzece. W mieszkaniu Segarra były ślady krwi i DNA należące do ofiary. W trakcie śledztwa policja znalazła w mieszkaniu skazanego zamrażalkę, która mogła być użyta do przetrzymywania ciała oraz książkę zawierającą instrukcję, jak rozczłonkować ciało.



Segarra został aresztowany w Kambodży i odesłany do Tajlandii, aby mógł stanąć tam przed sądem.



Adwokat Segarra powiedział, że jego klient nie zgadza się z werdyktem sądu i zapowiedział odwołanie od wyroku.



