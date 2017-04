Budują barykady, blokują drogi. Wenezuelczycy kontynuują protesty

Wenezuelska opozycja rozpoczęła blokowanie dróg, by zwiększyć presję na prezydenta Nicolasa Maduro. W poniedziałkowych (24.04) starciach z policją zginęły 3 osoby. Prezydent wezwał opozycję do dialogu, ale poziom konfrontacji jest nadal wysoki.



W poniedziałek od rana demonstranci zbierali się w różnych punktach stolicy, a także w kilku innych miastach, w tym w Nueva Esparta na północy, Vargas obok stolicy czy Tachira na zachodzie. Używając gazu łzawiącego i gumowych kul policja rozpędziła tych, którzy ustawili niewielką barykadę na jednej z głównej ulic na wschodzie Caracas.



Przeciwnicy prezydenta domagają się przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych w tym roku i ustąpienia Maduro ze stanowiska przed końcem jego kadencji, która upływa w grudniu 2018 roku. Opozycja zaapelowała do zwolenników, by zablokowali wielkie drogi w kraju, w tym główną autostradę prowadzącą do Caracas.



(Associated Press/x-news)