Wielkopolskie: Brawurowa ucieczka z rąk policji

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Radzewicach pod Poznaniem z policyjnego radiowozu uciekł 29-latek poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku więzienia za uprawę konopi indyjskich i posiadanie narkotyków.



- Ze wstępnych ustaleń wynika, że po zatrzymaniu tego mężczyzny jego matka prosiła policjantów, żeby mogła pożegnać się z synem. Kiedy podeszła do radiowozu i drzwi zostały uchylone, mężczyzna odepchnął matkę i ruszył do ucieczki. Policjanci go ścigali, jeden z nich wskoczył do wody, ale niestety nie zdołał go już powstrzymać – powiedział Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.



W akcji poszukiwawczej brało udział kilkaset osób. Rzecznik prasowy stwierdził, że poszukiwania zbiega będą trwały, aż do skutku. Nie znaleziono śladów potwierdzających, że uciekinier zdołał wyjść z rzeki.



Dostawca: x-news