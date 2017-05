Eksplozja cysterny na autostradzie w Ohio. Nie żyje jedna osoba

Dayton, Ohio, USA. Na autostradzie eksplodowała cysterna przewożąca paliwo. Do wybuchu doszło tuż po tym, jak cysterna zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Moment wybuchu widać na nagraniu z kamery monitoringu drogowego.



Według świadków winny eksplozji był kierowca samochodu osobowego. To on miał zjechać na niewłaściwy pas ruchu - wprost pod nadjeżdżającą cysternę. 30-letni kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu, a kierujący cysterną został ranny.



Dostawca: x-news