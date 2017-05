Tragiczne tornada w USA. Zginęło 11 osób

W wyniku tornad i powodzi, które przeszły przez południe i środkowy zachód Stanów Zjednoczonych, nie żyje 11 osób. Wiele osób jest poszkodowanych. Władze uprzedzają, że to jeszcze nie jest ostateczny bilans ofiar.



W kilku miasteczkach Teksasu potężne wichury spowodowały śmierć czterech osób. Kolejne cztery zginęły w Arkansas, w tym wolontariusz współpracujący z ratownikami oraz szef straży pożarnej.



Tornada osiągające miejscami prędkość nawet do 180 km/h wyrywały drzewa razem z korzeniami. Wiele domów zostało doszczętnie zniszczonych.



W środkowych stanach ulewne deszcze doprowadziły do powodzi. Woda zalała jeden z samochodów w Missouri. Nie żyje jedna kobieta.



W Oklahomie, ze względu na obfite opady deszczu, tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych energii elektrycznej. Obecnie żywioł zagraża obszarowi zamieszkanemu przez około 30 milionów Amerykanów.



