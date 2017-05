Etiopia poprze kandydaturę Polski na niestałego członka RB ONZ

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Etiopii Mulatu Teshome.



- Jeżeli chodzi o nasze wsparcie dla polskiej kandydatury na członka do Rady Bezpieczeństwa ONZ, to jest ono mierzone intensywnością relacji między krajami. Oceniamy tę intensywność między Polską a Etiopią bardzo pozytywnie, dlatego też bardzo pozytywnie zapatrujemy się na odpowiedź w sprawie polskiego wniosku o nasze wsparcie - powiedział Mulatu Teshome.



Duda podkreślił, że Etiopia jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i będzie nim jeszcze przez rok, więc jeśli Polska uzyska takie członkostwo, to przez jeden rok – 2018 – oba kraje zasiadałyby wspólnie w tym gronie.



Trzydniowa wizyta Andrzeja Dudy w Etiopii dobiega końca. Ostatniego dnia prezydent wystąpi na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie.



Dostawca: x-news