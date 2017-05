Majowa pogoda nie rozpieszcza. W Suwałkach padał dziś śnieg

Wtorek (09.05) rozpoczął się pod znakiem przymrozków i opadów śniegu. W wielu regionach kraju pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Rankiem w Suwałkach temperatura wahała się w okolicach 0 stopni a padający śnieg dał się we znaki mieszkańcom miasta.



- Środek maja i śnieg pada, nie wiem, co to będzie – zauważył jeden z mieszkańców Suwałk.





(TVN24/x-news)