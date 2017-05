Ważył ponad 600 kilogramów. Sam "zrzucił" 180

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Od siedmiu lat Meksykanin Juan Pedro nie ruszył się z łóżka. Uniemożliwiała mu to jego olbrzymia waga - ok. 600 kilogramów. W czwartek przeszedł wyczekiwaną operację zmniejszenia żołądka. Zabieg się powiódł.



- Operacja ma oczywiście na celu zmniejszenie wagi pacjenta - tłumaczył chirurg przeprowadzający zabieg, Jose Antonio Castaneda.



Żeby jednak mógł poddać się zabiegowi, Juan i tak musiał zrzucić 180 kilogramów. Kolejna operacja czeka go jeszcze w tym roku. - Dokonujemy olbrzymiego wysiłku, ale wierzę, że jego rezultaty będą widoczne - mówi z optymizmem Juan.



(x-news/MX Azteca)