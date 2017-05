H. Gronkiewicz-Waltz : Komisja ds. reprywatyzacji niekonstytucyjnej

Prezydent Warszawy podtrzymuje, że nie stawi się przed komisją weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji. Według Hanny Gronkiewicz Waltz, jest to organ niekonstytucyjny i nie będzie z nim współpracować. Prezydent stolicy odniosła się też do faktu, że Platforma Obywatelska, postanowiła delegować swojego przedstawiciela do komisji weryfikacyjnej.